Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da Evde kal uyarısı trafik lambalarına taşındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa Büyükşehir Belediyesi, caddelerdeki dijital ekranları, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Evde kal" sloganıyla donattı.
Bursa Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki dijital ekranlar ve trafik ışıklarına, belediye ekipleri tarafından "Evde kal Bursa", "Evde kal" sloganları yazıldı.
Dün gece başlayan çalışmada, Acemler, Mudanya geliş ve gidiş istikametleri, Mudanya Devlet Hastanesi inişi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi önü, Filament Köprülü Kavşağı ve Otosansit girişinde yer alan tüm dijital ekranlara sloganlar yerleştirildi.
Açıklamada, uyarıların virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği vurgulandı.
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