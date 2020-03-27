Yolcu giriş ve çıkışlarının olmadığı ancak tır geçişlerinin sürdüğü sınır kapılarında koronavirüs salgını kapsamında tedbirler üst düzeyde yürütülüyor.

Türkiye'ye giriş yapacak tırlar dezenfekte ediliyor.

Sınır kapılarında hem gümrük hem polis ekipleri koruyucu elbise, maske ve eldivenli olarak işlemlerini sürdürüyor.

Tırların hijyeninin yanı sıra sürücüleri de ateşleri ölçüldükten sonra ülkeye alınıyor.