Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren iş yerinde silah imalatı yapıldığını tespit etti.

İş yerine düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 2 av tüfeği, bir kurusıkı ve 2 havalı tabanca, 26 şarjör, 15 tabanca gövdesi, 21 tabanca sürgüsü, 9 silah parçası ve 24 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.