Kaza, gece yarısı Malatya- Elazığ karayolu Buhara Bulvarı Meslek Yüksek Okulu arkasında meydana geldi.

Elazığ istikametine seyir halinde olan E.C. idaresindeki araç ile G.Ç yönetimindeki 44 araç çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.