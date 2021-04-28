Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan biri ağır 10 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşılaşan taraflar arasında yeniden kavga çıktı.