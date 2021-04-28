Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da manevra yapan pikabın çarptığı çocuk yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde manevra yapan pikabın çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde alınan bilgiye göre Kayabükü Mahallesi'nde tarım arazisinde R.E'nin kullandığı 34 ZA 7527 plakalı pikap, geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki M.E'ye çarptı.
Ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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