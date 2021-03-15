Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.
FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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