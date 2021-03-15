Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 36 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’da 8-14 Mart tarihleri arasında uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 şahıstan 36’sı tutuklanırken, yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara’da 8-14 Mart tarihleri arasında uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 şahıstan 36’sı tutuklanırken, yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 15.7 kilogram esrar,2.1 kilogram eroin, 135 kök Hint keneviri ve bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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