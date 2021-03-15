Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu üzerindeki yan yolda Gökhan Ç. idaresindeki 34 DIL 218 plakalı otomobil ile Duran T. ve Alkan A'nın kullandığı 34 M 5777 ve 34 M 5749 plakalı yolcu minibüsleri, İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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