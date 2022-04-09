Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da deprem mi oldu? Son depremler...
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 9, 2022
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 09.04.2022, 17:02:14 TSİ
Enlem : 38.1550 N
Boylam : 38.6433 E
Derinlik : 6.72 km
Detay : https://t.co/M1Hsp0muNs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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