İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye 12 bin 469 lira para ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 337 iş yeri ile 236 toplu taşıma aracını denetlerken 26 araca işlem yaptı.

Jandarmanın semt pazarı, okul servisi ile mesire alanlarındaki denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.