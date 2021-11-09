Malatya'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için özel klip
Malatya'da başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için hazırlanan video kliple, emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde kamu kurumlarında çalışan personel tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için video klip hazırlandı.
Kaymakam, belediye başkanı, polis, asker, öğretmen, imam, doktor, vatandaş ve çocukların yer aldığı video klipte, emniyet kemerinin önemine vurgu yapılarak, İçişleri Bakanlığınca belirlenen sloganlar seslendirildi.
"Emniyet kemeri riski yüzde 60 azaltıyor"
Özellikle çocukların geleceği, aile bütünlüğü, hayat kurtarmanın önemi ve sağlıklı toplum olmanın öne çıkarıldığı klipte, "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla, trafiğe çıkarken emniyet kemerinin mutlaka takılması çağrısı yapıldı.
Video klipte, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" denildi.