Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca, 205 mermi, bir kuru sıkı tabanca ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine götürüldü.