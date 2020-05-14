Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da asayiş uygulaması
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da asayiş uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.
Kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca, 205 mermi, bir kuru sıkı tabanca ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca, yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine götürüldü.
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