İlçe merkezinde yaşayan 88 yaşındaki Kafiye Altaş evinde rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Altaş, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde akciğer rahatsızlığı olduğu belirlenen yaşlı kadın, hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.