Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Doğan V.'nin kullandığı 22 ABA 302 plakalı otomobil, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi'nde, Birol Hakver yönetimindeki 22 HT 152 plakalı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hakver, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: EdirneSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:16
Son Haberler
- 18:19
- 18:10
- 17:55
- 17:44
- 17:54
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da çiftçilere 60 bin sebze fidesi dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz