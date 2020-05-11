İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, limanda bağlı "Madam Asnyk" isimli gemide çalışan Abdülkatip Cap (33), henüz belirlenemeyen nedenle ambar bölümüne düştü.

Diğer gemi personelinin durumu fark etmesi üzerine, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen ekipler Cap'ı ambardan çıkardı.

Ağır yaralı gemici, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cap'ın kaburgalarında kırık olduğu öğrenildi.