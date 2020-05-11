Vali Aykut Pekmez, valilikte düzenlenen programda, "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve "Trafikte her yıl daha iyiye" sloganlarının etkin bir şekilde sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşlara iletilmesi ve şehir içi ve şehirler arası kara yolundaki vazifelerinde fedakarlık göstererek görevini başarıyla sürdüren 3 emniyet trafik görevlisi ile 3 jandarma trafik görevlisine başarı belgesi verdi.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının Türkiye'nin köklü kurumlarının başında olduğunu belirten Pekmez, "Her zaman görevi başında olan ve görevlerini üstün başarıyla icra eden trafik ekiplerimizi tebrik ediyorum. Özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde gerek emniyet gerekse jandarmamızın her biriminde çalışan personelimiz büyük sorumluluklar alarak fedakarca görevlerini yerine getirmektedirler. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un da hazır bulunduğu programda Vali Aykut Pekmez, personele belgelerini verdi.