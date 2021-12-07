Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 07:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 haftada ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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