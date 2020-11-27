Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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