Erzurum'un Karayazı ilçesinde, özellikle kırsaldaki kadınlar için yürütülen Aile Destek Merkezi Projesi kapsamında açılan meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar meslek öğrenip para kazanırken çocukları da kreşte vakit geçiriyor.

Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ'ın İçişleri Bakanlığınca Karakazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi sonrası altyapı başta olmak üzere çeşitli hizmetlerin ulaştığı ilçede, birçok alanda değişim yaşanırken sosyal projelerle de kırsaldaki insanlara önemli katkılar sunuluyor.

Bu çerçevede özellikle kırsaldaki kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında ilçede kurulan Aile Destek Merkezinde açılan halı, dikiş nakış ve ahşap boyama kurslarına katılan kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de İŞKUR'dan aldıkları günlük yevmiye ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Projede kursa katılan annelerin çocukları da merkezdeki kreşte eğitmenler eşliğinde eğitim görüp oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulgani Mağ, AA muhabirine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde hazırladıkları Aile Destek Merkezi Projesi'nin, kadınların sosyalleşip topluma adapte olması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Kadınların aldıkları yevmiye ile aile ekonomilerine katkı sağladığına dikkati çeken Mağ, "Bu kurslarımız, kursiyerlerimizin hem sosyalleşmelerine hem de topluma adapte olmalarına fayda sağladı." dedi.

"Ablalarımıza ve annelerimize imkan sunduk"

Kursiyerlerin sadece işleriyle meşgul olmadığını ifade eden Mağ, şunları kaydetti:

"Buraya gelen ablalarımıza ve annelerimize, sinema salonunda sosyal aktivitelerle daha iyi vakit geçirmeleri adına bir imkan sunduk. Aynı zamanda bu projeyle açtığımız kreşle küçük çocuğu olanların evde bırakma korkusunu da bir manada gidermiş olduk. Getirip çocuklarını orada hocalarımız eşliğinde bırakarak kendileri kurslarına devam ediyor. Kadınlar, kursta ayrıca çeşitli sosyal, kültürel ve sağlıklı yaşam gibi aktivitelere katılıyorlar, aynı zamanda onlar için geziler de düzenliyoruz."

Projenin, kadınların toplumda bir yer edinmeleri bakımından önemine vurgu yapan Mağ, bu zamana kadar ötelenmiş bir kesim olan kadınlara hem sosyolojik hem de ekonomik olarak katkı sunmak istediklerine sözlerine ekledi.

Kursiyerlerden Süreyya Kuy ise halıcılık kursuna severek geldiklerini anlatarak, kendilerine katkı sağlayan kursların devam etmesini istediklerini söyledi.

Mecbure Aydın da kursun hem kendilerine hem de ev ekonomilerine katkı sağladığını, evde boş boş oturmaktansa topluma faydalı olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

