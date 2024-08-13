Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası çekilecek

Vali Yavuz, Tarım İl Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen "DAP ile Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Süt Sağım Makinesi ve Süt Soğutma Tankı Dağıtım programında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden zarar gören şehri yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremin üzerinden 16 ay geçtiğini ve artık bir gün bile beklemeye sabırlarının olmadığını anlatan Yavuz, "Bu şehri hep beraber ayağa kaldıracağız. Her geciken saat ve gün, bu şehrin marka değerinden alır götürür ve ekonomisi iyi olan, eğitim düzeyi yüksek olan insanlarda göç etme ihtiyacını doğurur. O yüzden buraya kararlılıkla ve koşarak geldik." diye konuştu.

Şehrin ihyası için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını bildiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Ağustos ayında 3 bin civarında konutun kurasını çekeceğiz. Ayrıca anahtar teslimini yaptığımız ve hala konteynerde oturanlara 'Lütfen artık konteyneri boşaltın, evinize geçin' dedik. Şu an 530 civarında kurası çekilmiş evi oturmaya hazır olan kardeşimiz vardı. Bunların 227'sini geçen hafta taşıdık. Konteynerde oturan 300'ün üzerinde insana sesleniyorum, konutları siz oturasınız diye erken bitirmeye çalışıyoruz. Gece gündüz uğraşıyoruz. Konutları erken teslim edebilmek için müteahhitlere 24 saat çalışma izni verdim. Çünkü gece çalışmazlarsa iş uzayacak."

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ise soğuk zincirde muhafaza edilen sütün üretim zincirine dahil olacağını ve böylelikle çiftçilerin daha fazla kazanç elde etme imkanı bulacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdür Osman Akar da proje kapsamında 125 çiftçiye sağım makinesi, 10 çiftçiye de 500 litrelik soğutma tankı verildiğini bildirdi.

Projenin toplam bütçesinin 2 milyon 900 bin lira olduğunu aktaran Akar, "Bunun yüzde 70'ini DAP idaresi, yüzde 30'unu da çiftçilerimiz karşılamakta." diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ziraat Odası İl Koordinatörü Yunus Kılınç, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çiftçilere sağım makineleri ve süt soğutma tankları teslim edildi.