İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda, Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Şüphelilerin evine ve bahçesine düzenlene operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 123 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.