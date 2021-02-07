Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 20 yabancı uyruklu ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya-Elazığ kara yolu Bağtepe Mahallesi mevkisinde durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, araçta 20 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
19'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 2'sine göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı, 7 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Ülkeye illegal giriş yapmak suçundan kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzenlenen 13 kişi de Malatya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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