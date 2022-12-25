Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 02:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Makas attı, önce polis aracına ardından aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Elazığ’da makas atan sürücü, önce polis arabasına ardından aydınlatma direğine çarpıp refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, makas atarak ilerleyen otomobil, önce polis aracına ardından aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kazaya karışan polisler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada devrilen aydınlatma direğinden dolayı trafik tek şerit üzerinden sağlandı.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası Polis
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