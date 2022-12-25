Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te devrilen otomobildeki kadın yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.
Hüsamettin A. idaresindeki otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.
Araçtaki Aynur K'nin yaralandığı kaza nedeniyle polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralı gelen sağlık görevlilerince ambulansa Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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