Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ'ye yönelik, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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