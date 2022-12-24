Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta yaralı halde bulunan yaban keçisi tedaviye alındı
[Fotograf: AA]
Muş'un Varto ilçesinde bir çobanın yaralı halde bulduğu yaban keçisi tedavi altına alındı.
Varto ilçesi kırsalında 2 bacağından yaralanan yaban keçisini koyun sürüsünün arasında gören çoban, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Ekipler, keçiyi alarak tedavi için Muş Valiliği bünyesinde hizmet veren Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.
Burada tedavisi süren yaban keçisi, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.
Etiketler: Muş
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