Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi
[AA (Arşiv)]
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoda arama yaptı.
Aramada, 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Depoda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin bir depoda arama yapması ve kutular içinde bidonlara konulan etil alkolü bulması yer alıyor.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
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