Mardin'de Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oluşturulan Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesinde 7 ayda 137 bin litre temizlik malzemesinin üretimi gerçekleştirildi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki lisede mayıs ayından itibaren üretimine başlanan atölyede, sıvı sabun, yüzey temizleyici, el ve yüzey dezenfektanı ile çamaşır suyu üretiliyor.

Günlük 3 ton kapasiteyle üretim yapan atölye, mayıs ayından bu yana il genelindeki okul ve kamu kurumlarının temizlik malzemeleri ihtiyacını karşılıyor.

14 öğrenci ve 4 öğretmenini görev aldığı atölyede, 7 ayda 137 bin tonluk üretim yapıldı.

Okul müdürü Ömer Çomaktekin, AA muhabirine, okullarının 2016 yılında 3 bölümle eğitime açıldığını, bu sene tekstil bölümünü de dahil ettiklerini söyledi.

Kimya bölümünde nisan ayında Bakanlığın gönderdiği ödenekle atölye kurarak temizlik malzemeleri üretmeye başladıklarını aktaran Çomaktekin, "Mayıs ayısından bu yana ilin tamamında okullara dağıtılmak üzere el dezenfektanı, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu gibi temizlik maddelerini üretti. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon liralık üretim yaptık." dedi.

Öğrenciler hem okuyor hem kazanıyor

Atölyede, 14 öğrenci ve 4 öğretmenin görevlendirildiğini, öğrencilere günlük ücret ödendiğini kaydeden Çomaktekin, öğrencilerin bu dönemde ailelerine katkı da sağladığını bildirdi.

"Döner sermayeden öğrencilere günlük 120 ile 160 lira arasında bir ücret veriliyor. Boş gün ve saatlerinde gelip üretime katkıda bulunuyorlar. Gelecek yıl da maske üretmeye başlayacağız. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin başarısını artırmak istiyoruz." diyen Çomaktekin, aynı zamanda Çocuk Esirgeme Kurumu gibi çeşitli kurumlara da ödeneklerden katkı sağlandığını aktardı.

- "Günde 3 tona kadar üretim yapabiliyoruz"

Kimya öğretmeni Yasemin Güçlü de öncelikle yüzey temizleyiciyle başladıklarını, şu an 5 temizlik malzemesi ürettiklerini ifade etti.

Atölyede birer tonluk 3 tankın bulunduğunu, günlük 3 ton üretim yapılabildiklerini kaydeden Güçlü, atölyenin üretimin yanında öğrencilerin derslerine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

Güçlü, şöyle devam etti:

"Öğrenciler buradan üretime dair bir ücret alıyorlar. Bu da ekonomilerine katkı sağlıyor. Çalışırken maddelerin kullanım alanlarını uygulamalı öğreniyordur. Bu yüzden burası öğrenciler için uygulamalı bir laboratuvar. Aynı zamanda ilerde çalışmak isterlerse bu noktada onlara birer deneyim kazandırıyor."

Öğrencilerden Servet Aydın ise öğretmen ve arkadaşlarıyla üretim yapmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Atölyede çok şey öğrendiğini ifade eden Aydın, "İlerde kimya bölümüyle devam etmek istiyorum. Kimya mühendisi veya kimya öğretmeni olmak isterim." dedi.

Berfin Kurtay da pandemi sürecinde bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üretime katkı sağladıklarını anlatan Kurtay, "Bölümümüzle ilgili olduğu için bunu iyi değerlendiriyoruz. Birçok şey öğrendik." diye konuştu.