Dünya genelinde üniversite ve lise düzeyindeki genç beyinleri bir araya getiren iGEM (International Genetically Engineered Machine) yarışması, bu yıl da geleceğin bilim insanlarına ev sahipliği yapıyor.

Bu dev organizasyonda Türkiye’yi lise kategorisinde temsil eden öncü ekiplerden GİKAL iGEM takımı, mayıs ayından bu yana yürüttüğü yoğun laboratuvar ve toplumsal etki faaliyetleriyle adından söz ettiriyor.

Takımın bu yılki projesi ZipTide: Bağırsak bariyeri için tasarlanan peptitler oldu. Proje, bağırsak duvarı hücrelerini birbirine bağlayan sıkı bağlantıları korumayı hedefliyor. Çölyak hastalığında açılan bu bariyer için öğrenciler, bilgisayar ortamında kısa peptîtler tasarladı.

Tasarımlar TRUBA yüksek başarımlı hesaplama altyapısında çalışıldı. Laboratuvar deneyleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde Prof. Dr. Nehir Özdemir Özgentürk'ün yürütücülüğünde, insan bağırsak hücresi modeli üzerinde yapıldı.

Takım 50 öğrenciden oluşuyor

Yaklaşık 50 öğrenciden oluşan takım yedi departmanda çalıştı: ıslak laboratuvar, kuru laboratuvar, yazılım ve wiki, insan uygulamaları, bilim iletişimi, finans ve biyosanat.

Yedi bölgeden yedi lisenin yazdığı 179 sayfalık yemek kitabındaki 49 tarif, bağırsak sağlığı ve sürdürülebilirlik açısından puanlandı. Öğrenciler, sentetik biyolojiyi bu tarifler aracılığıyla mutfak masasına nasıl taşıdıklarını anlattı.