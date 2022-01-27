Libya Genel Elektrik Şirketi, başkent Trablus ve ülkenin doğusundaki Cebel el-Ahdar bölgesinde elektrik kesintilerinin en aza indirilebilmesi için bakım ve onarım çalışmalarının hızlandırıldığını açıkladı.

Sirte'de elektrik kabloları çalındı

Şirket ayrıca, ülkenin bazı kentlerinde elektrik kablolarının çalınması nedeniyle uzun süreli kesintiler yaşandığını duyurdu.

Sirte'nin Sınai Mahallesi'nden 750 metre, sahil bölgesindeki gerilim hattından 1350 metre olmak üzere 2 bin 100 metre kablo çalındığı, bu nedenle bölgedeki ev ve iş yerlerine elektrik verilemediği kaydedildi.

Trablus'ta günde ortalama 2 saati bulan elektrik kesintileri, son 2 haftadır 4 saate çıktı.

Havaların soğumasıyla elektrikli ısıtıcı kullanımında yaşanan artış da kesintilerde etkili.