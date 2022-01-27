Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yangında 50 tavuk telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hayvanların bulunduğu kümeste çıkan yangında 50 tavuk telef oldu.
Adıyaman Hürriyet Mahallesi'nde Ömer Akbulut'a ait kümes hayvanlarının kaldığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Akbulut'un durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale etti.
Yangın sırasında kümeste bulunan 50 kanatlı hayvan telef oldu.
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