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Yabancı uyruklu M.N. ve A.A. gözaltına alındı.

Ekipler, ev ve aracın çeşitli noktalarına saklanmış 1170 kutu ilaç ele geçirdi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faturasız ilaç bulundurulduğu belirlenen Haraparası Mahallesi'ndeki ikametgah ile Emek Mahallesi'ndeki otomobilde arama yaptı.

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