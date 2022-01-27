Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 1170 kutu faturasız ilaç ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde 1170 kutu faturasız ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faturasız ilaç bulundurulduğu belirlenen Haraparası Mahallesi'ndeki ikametgah ile Emek Mahallesi'ndeki otomobilde arama yaptı.
Ekipler, ev ve aracın çeşitli noktalarına saklanmış 1170 kutu ilaç ele geçirdi.
Yabancı uyruklu M.N. ve A.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Emniyet Genel Müdürlüğü
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