Kentte kar yağışı etkisini sürdürürken, Kışla Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin sundurması, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. İş yerinin önünde park halinde bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.

Sundurma iş yeri çalışanları ve araç sahipleri tarafından kaldırılırken hasar gören araçlar için rapor tutuldu.

Öte yandan Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde devrilen ağaçları ve kırılan dalları temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Ayrıca devrilen ağaçları ve kırılan dalları temizleme çalışmaları sürüyor. Ekipler, sahil bandı ve refüjlerde de temizlik çalışması yapıyor..