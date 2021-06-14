Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 08:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları 2021...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran’da yapıldı. Peki 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 sonuç sorgulama…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran’da yapıldı. 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
LGS 2021 soru kitapçığı ve cevapları için tıklayınız.
2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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