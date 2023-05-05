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Güncel
AA 05.05.2023 09:39

Ladik'te anaokulu öğrencileri için yaz şenliği düzenlendi

Samsun'un Ladik ilçesinde anaokulunda yaz şenliği gerçekleştirildi.

Ladik'te anaokulu öğrencileri için yaz şenliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Ladik 75. Yıl Anaokulu Müdürlüğü tarafından Hıdırellez ve baharı karşılamak içinokul bahçesinde düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şenlikte çocuklar uçurtma uçurma ve yumurta taşıma yarışmaları düzenlendi.

75. Yıl Anaokulu Müdürü Nevim Güler, baharın gelmesiyle çocukların, özellikle depremzede çocukların kaynaşması için yaz şenliği düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımız gönüllerince eğlendi. Onlar bizim geleceğimiz ve eğitimin ilk basamağı olan anaokulu, onların her türlü gelişimine destek için var. Onlar mutlu olduğunda bütün yorgunluğumuz geçiyor." dedi.

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