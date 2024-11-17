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Güncel
AA 17.11.2024 18:16

Kuzey Makedonya'daki festivalde Türk çayı tanıtıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki festivalde Türk çayının tanıtımı yapıldı.

Kuzey Makedonya'daki festivalde Türk çayı tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki alışveriş merkezinde düzenlenen geleneksel Çay Festivali kapsamında, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Arif Konak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtıma Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile eşi Şeyma Nur Ulusoy, Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kuzey Makedonya'daki festivalde Türk çayı tanıtıldı

Birçok ülkeden heyetin bulunduğu festivalde çeşitli kültürlerde çayın hazırlanışına yönelik sunum yapıldı, en büyük ilgiyi Türk çayı gördü.

Üsküp YEE görevlileri, ziyaretçilere Türk çayının yanında simit de ikram etti.

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