Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 1 kişi göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.