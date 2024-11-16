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Güncel
AA 16.11.2024 20:00

Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 1 kişi göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Bodrum Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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