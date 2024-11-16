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Güncel
AA 16.11.2024 10:53

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan muhtarlarla bir araya geldi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kahverengi kokarca ile mücadele için Aksu vadisindeki köylerin muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan muhtarlarla bir araya geldi

Karan, bir restoranda düzenlenen toplantıda, önlerinde 4-5 yıllık bir mücadele dönemi olduğunu söyledi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti koordinesinde başlatılan "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" kapsamında kokarca ile mücadelenin devam ettiğini belirten Karan, zararlının kışı geçirmek için şu anda kapalı alanlara saklandığını aktardı.

Karan, asıl ve etkili mücadelenin nisandan itibaren yapılması gerektiğinin altını çizerek, kimyasal ve biyolojik mücadele ile bu zararlıyı en aza indirmeyi planlandıklarını kaydetti.

Karan, kahverengi kokarca ile mücadelede muhtarlara önemli görev düştüğünü de sözlerine ekledi.

Toplantıya, Giresun Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Oksal, Giresun Faal Muhtarlar Derneği Bülent Uslu ile Aksu Vadisi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Naci Karabıçak da katıldı.

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