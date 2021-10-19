Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu, 17 Ekim’de gerçekleştirilen yerel seçimlerin ilk resmi verilerini açıkladı. Buna göre 34 belediyenin başkanı ilk turda belirlendi.

Muhalefet koalisyonu 22 belediyede galip geldi. İktidar koalisyonunun ilk turda kazandığı belediye sayısı ise dokuzda kaldı. Açıklanan verilere göre, iktidar ortağı Arnavut partisi üç belediyede seçimi önde tamamladı.

Seçime üç siyasi parti ile katılan Türkler, toplam 12 belediyede 27 meclis üyesi çıkardı. 21 kişi ile en fazla meclis üyeliğini Türk Demokratik Partisi elde etti.

Üçte birlik katılım şartını doldurmadığından, Merkez Jupa ve Mavrova-Rostuşe belediyelerinde seçim tekrar edilecek.

İkinci tur 31 Ekim'de

Başkent Üsküp’ü yönetecek isim de ikinci tur oylama sonucunda belli olacak. İktidar ve muhalefetin adayları 31 Ekim‘deki ikinci turda yarışacak.

Toplam 81 belediyeden 47’sinin başkanı iki hafta sonraki oylamada belli olacak. Seçim, büyük ölçüde iktidar ve muhalefet koalisyonunun adayları arasında geçecek. Dokuz belediyede ise Arnavut partileri kendi adayları ile yarışacak.

31 Ekim’deki ikinci oylama, ilk turda en fazla oy alan ikişer aday arasında gerçekleştirilecek.