Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 11 gözaltı
İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 11-17 Ekim arasında 6 ayrı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 799 bin kaçak sigara, 731 kilogram tütün, 1 milyon 318 bin makaron, 189 bin 40 sigara sarma kağıdı, 610 bin bandrol, 22 bin 400 emtia dişçi malzemeleri, 9 bin 305 sikke, 497 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 25 cep telefonu, 1 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1 kişi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık Sigara Tarihi Eser
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