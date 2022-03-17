Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Makedonya'da "Çanakkale Zaferi" etkinliği
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentindeki Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı. Etkinlikte, Çanakkale ruhuna vurgu yapıldı.
Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinde bulunan ve Türkçe eğitim veren Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sinan Ateş, "Balkanlar'dan Anadoluya Çanakkale" adlı sunum yaptı.
Türkiye'den ve Kuzey Makedonya'dan çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte Çanakkale ruhuna vurgu yapıldı.
Etiketler: Çanakkale Zaferi Kuzey Makedonya
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