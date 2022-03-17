Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzman Erbaş alım sonuçları açıklandı mı?
2022 yılı 5 bin uzman erbaş alımı başvuruları açıklandı mı? İşte detaylar...
Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulamalarını İçişleri Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
Etiketler: Kamu Personel
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