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Kuvvet komutanlıklarında koronavirüs temizliği
[Fotoğraf: AA]
Kuvvet komutanlıkları envanterindeki araç, teçhizat ve donanımların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" mesajıyla, askeri araç, teçhizat ve donanımların dezenfektasyon çalışmalarından fotoğraflar yer aldı.
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