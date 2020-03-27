Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, belediye personeline aralıksız verdikleri salgın mücadelesi için teşekkür eden Acar, ekiplerin bir yandan cadde ve meydanları yıkarken diğer yandan evden çıkamayan vatandaşların alışverişlerini yaptıklarını aktardı.

Bunun yanı sıra ekiplerin halkın bir arada yakın bir mesafede olmamaları için bazı alanlardaki bankları söktüğünü bildiren Acar, "Başka bir ekibimiz kamu kurumları ve toplu kullanım alanlarını devamlı bir şekilde ilaçlıyorlar. Tüm bu çalışmalar sürerken biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu süreç boyunca hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Kızılcahamam Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.