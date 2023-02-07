Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinesinde deprem bölgesine din görevlilerinin gönderildiğini söyledi.

Kütahya'dan da 105 görevlinin depremde etkilenen Hatay'a gitmek için yola çıktığını belirten Demirtaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız öncelikli olarak deprem bölgesine yakın illeri önce koordine etti. İhtiyaca binaen daha uzak illerden de bölgeye din görevlisi gönderilmesi koordine edildi. Kütahya'dan da ağırlıklı gönüllülerden oluşan 105 diyanet personeli bölgede vatandaşlarımıza din hizmeti verecek" dedi.

Daha sonra Hatay'a gidecek İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve 105 diyanet personeli dualarla bölgeye uğurlandı.