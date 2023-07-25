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Güncel
AA 25.07.2023 15:44

Kütahya’da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntüledi

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Akdağ’da yaşayan karaca, tilki, domuz ve kurtların hareketliliği fotokapanlar ile kaydedildi.

Kütahya’da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntüledi

İlçenin 2 bin 120 rakımlı dağında yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir tarafından bölgeye yerleştirilen, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar, yaban hayatını hareketliliğini kayda aldı.

Akdemir, yaklaşık 6 yıl önce başladığı yaban hayatını gözlemleme çalışmalarını Kütahya ve ilçeleri ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdürdüğünü söyledi.

Yaban hayvanları popülasyonun zengin olduğu Akdağ’da da fotokapanlar aracılığıyla gözlem yaptığını belirten Akdemir, "Kütahya’nın doğal hayatını tanımamız ve hep birlikte korumamız gerekiyor. Orman yangınlarında içindeki canlılar da yok olur. Lütfen doğaya çöp atmayalım, ormanda ateş yakmayalım.” dedi.

Fotokapanlara kurt ve domuzların sürü halinde geçişleri ile tilki ve karacanın görüntüleri yansıdı.

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