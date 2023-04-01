Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Kütahya’da uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanan ve haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen M. S, R. Ö, S. Ö, H. T, A. E, M. B, O. S ve A. Ç isimli şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, A. E. ve M. B. isimli şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu
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