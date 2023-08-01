Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip sattıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.

İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçta ve bir evde yaptıkları aramada 360 adet sentetik hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Zanlıların durdurulmadan önce yol kenarına attıkları 150 gram sentetik uyuşturucu da ekipler tarafından bulundu.

Araçtaki S.U, H.K, F.U, O.E. ve E.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve H.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.