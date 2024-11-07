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Güncel
AA 07.11.2024 00:30

Kütahya'da telefon dolandırıcılığı bankacı ve polisin müdahalesiyle önlendi

Kütahya'da bir vatandaşın telefon dolandırıcılarına yapmaya çalıştığı 67 bin liralık havale, banka görevlisinin dikkati sonucu polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Kütahya'da telefon dolandırıcılığı bankacı ve polisin müdahalesiyle önlendi

Kentte faaliyet gösteren bir banka şubesine giden 68 yaşındaki Ayşe A, telefonda görüştüğü kişinin verdiği hesap numarasına 67 bin lira yatıracağını söyledi.

Kadının dolandırılmaya çalışıldığından şüphelenen banka görevlisi, işlemi durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bankaya yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kadını ikna ederek havale yapmasını önledi.

Ayşe A'nın, telefonla arayan kişinin kendisini Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan bir komiser olarak tanıttığını, adının suça karıştığını, suçluların yakalanması için para istediğini anlattığı belirtildi.

Bunun üzerine Ayşe A'nın, başka bankadan çektiği 67 bin lirayı verilen hesap numarasına yatırmak için bu bankaya geldiği öğrenildi.

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